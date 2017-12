Nürnberg: Männer greifen Mitarbeiterin an und berühren sie unsittlich

Mitarbeiterin unsittlich berührt





Zeugen gesucht



Eine junge Frau wurde laut Polizeibericht am vergangenen Freitag Opfer eines versuchten Raubüberfalls im Nürnberger Stadtteil Röthenbach. Die Kriminalpolizei in Nürnberg ermittelt.Zwei bislang unbekannte Männer betraten gegen 14:15 Uhr ein Fitnesscenter in der Ansbacher Straße. Einer der beiden Männer ging zu der allein anwesenden Angestellten und griff sie an. Während der dadurch entstehenden Rangelei berührte der Unbekannte die junge Frau unsittlich. Der zweite Mann blieb im Eingangsbereich stehen.Durch die Gegenwehr der Geschädigten ließ der Täter von ihr ab und versuchte im Anschluss, den Rucksack der Frau zu rauben. Auch hier scheiterte der Unbekannte an der Gegenwehr des Opfers. Ohne Beute verließen beide Männer das Fitnesscenter.Die Polizei sucht nach Zeugen. Das ist die Täterbeschreibung der beiden Männer: Der erste Täter ist etwa 1,80 Meter groß, 35 Jahre alt, schlank, hat ein nordafrikanisches oderarabisches Aussehen und war bekleidet mit einer roten Steppjacke mit Kapuze mit grauem Fellbesatz. Der zweite Täter ist etwa 1,80 Meter groß, 27 Jahre alt, schlank, hat ein nordafrikanischesoder arabisches Aussehen und war bekleidet mit blauer Jacke mit Kapuze mit schwarzem PelzbesatzDie weiteren Ermittlungen wurden vom Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911/21123333 in Verbindung setzen.