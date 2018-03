Nürnberg: Leiche auf Rastplatz bei A9 gefunden

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag bestätigte, wurde auf einem Rastplatz an der A9 ein toter Mann gefunden.Die Polizei wurde verständigt und fuhr zu dem Rastplatz Brunn auf der A9 in Fahrtrichtung München. Vor Ort fanden die Beamten einen toten Mann, der neben einem Lkw lag. Eventuell handelt es sich bei dem Toten um den Fahrer des Lkws.In einem anderen Lkw wurde ein Verletzter Mann gefunden, der in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt. Es wird nicht von einem Suizid ausgegangen.