Nürnberg: Krankenschwester von Patient bedroht und gewürgt

Im Klinikum Nürnberg-Nord kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem gewaltsamen Übergriff auf eine Krankenschwester. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau plötzlich von einem Patienten gewürgt. Nach einem Fluchtversuch konnte der Tatverdächtige festgenommen werden.

Der 54-jährige Patient war aufgrund seiner starken Alkoholisierung auf einer Station im Nordklinikum behandelt worden.

Als eine 51-jährige Krankenschwester das Zimmer des Mannes im Rahmen eines Kontrollrundgangs betrat, griff der Patient die Frau plötzlich an und begann sie unter Ausspruch diverser Drohungen zu würgen. Als ein Kollege der Krankenschwester hinzukam, ergriff der 54-Jährige die Flucht durch ein Fenster der Station.



Der Flüchtige konnte von der Polizei in der Bucher Straße festgenommen werden. Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens wurde der Mann in eine Fachklinik eingewiesen. Außerdem laufen gegen den 54-Jährigen Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung.