Nürnberg: Kein Geld bekommen - Bettlerin verprügelt 58-Jährigen und 14-jährige Tochter

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Mittwochnachmittag (21. Februar) im Nürnberger Hauptbahnhof. Als ein 58-Jähriger einer 23-jährigen Bettlerin kein Geld geben wollte, prügelte sie zuerst auf ihn und danach auf seine Tochter ein.



Mitarbeiter eines Schnellrestaurants im Nürnberger Hauptbahnhof informierten die Bundespolizei über eine Schlägerei zwischen drei Personen. Wie sich herausstellte, hatte eine 23-Jährige versucht von einem 58-Jährigen Geld zu erbetteln. Als ihr der Mann kein Geld gab, wurde die Frau wütend. Zuerst soll ihm die Frau eine Ohrfeige verpasst haben um ihn danach mit dem Fuß in den Unterleib zu treten.



Der 58-Jährige setzte zur Gegenwehr an und verpasste der Frau ebenfalls einen Fußtritt. Danach soll die Bettlerin auf die Tochter des 58-Jährigen losgegangen sein. Der 14-Jährigen verpasste sie einen Schlag ins Gesicht.



Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Körperverletzung ein.



