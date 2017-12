Nürnberg: Junger Mann von U-Bahn erfasst und schwer verletzt

Unfallopfer schwer verletzt



Am frühen Donnerstagmorgen erfasste in Nürnberg eine U-Bahn der Linie 2 einen jungen Mann im Stadtgebiet. Der Mann konnte schwerverletzt geborgen werden. Das teilt die Polizei mit.Demnach wurde die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei gegen 4.15 Uhr davon in Kenntnis gesetzt, dass soeben ein Mann von einer U-Bahn erfasst worden sei. Der junge Mann befand sich im U-Bahn-Tunnel zwischen den Haltestellen Wöhrder Wiese und Nürnberg Hauptbahnhof. Warum der Mann in dem Tunnel unterwegs war, ist bisher nicht bekannt.Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bargen den jungen Mann. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.Der U-Bahn-Fahrer erlitt einen Schock und wurde von einem durch die Verkehrsaktiengesellschaft (VAG) verständigten Erstbetreuer versorgt. In dem Zug der U-Bahn befanden sich keine Fahrgäste, da es sich um eine Prüffahrt handelte.Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Übernahme erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen vor Ort. Wie der Mann in den Tunnel gelangte und warum er sich dort aufhielt ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei geht derzeit jedoch von einem Unfall aus.Durch die Sperrung der Strecke an der Unglücksstelle kam es bis circa 7.00 Uhr zu Behinderungen des U-Bahn-Verkehrs.