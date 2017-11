Nürnberg: Jobcenter mit Farbeiern beworfen - Polizei sucht Zeugen

Zeugen gesucht



Vermutlich in der Nacht von Samstag (18.11.2017) auf Sonntag (19.11.2017) beschädigten Unbekannte die Fassade des Jobcenters in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei sucht nach Zeugen.Wie die Polizei berichtet, bewarfen unbekannte Täter, im Zeitraum zwischen Samstag um 15:00 Uhr und Sonntag um 15:00 Uhr, die Hausfassade des Jobcenters der Agentur für Arbeit in der Sandstraße mit Eiern welche mit Farbe gefüllt waren. Durch die Farbattacke wurden mehrere Fenster sowie der Eingangsbereich beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.