Nürnberg ist ein Touristenmagnet: Vor allem kommen Gäste aus dem Ausland

Nürnberger Christkindlesmarkt lockt in die Stadt



Nürnberg wird bei Touristen aus dem Ausland immer beliebter. Die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste stieg im vergangenen Jahr um 8,4 Prozent auf 1,1 Millionen - und damit deutlich stärker als die von Besuchern aus dem Inland (plus 0,9 Prozent), wie der Nürnberger Wirtschaftsreferent Michael Fraas am Freitag mitteilte.Insgesamt verzeichnete die Frankenmetropole mit mehr als 3,3 Millionen Übernachtungen ein touristisches Rekordergebnis. Die Zahl stieg um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - trotz eines turnusmäßig schwachen Messejahres.Der Christkindlesmarkt bleibe ein wichtiger Wachstumsmotor für den Nürnberger Tourismus, betonte Fraas. Der Dezember 2017 sei mit mehr als 326 000 Übernachtungen der übernachtungsstärkste Monat aller Zeiten gewesen. Die Zahl stiegt im Vergleich zum Vormonat um mehr als 10 Prozent und im Vergleich zum Dezember 2007 um fast 70 Prozent. Auch Flusskreuzfahrten mit Halt in Nürnberg seien weiter beliebt. Mehr als 1000 Mal hätten Kreuzfahrtschiffe in der Stadt angelegt.