Nürnberg: Fingerabdruck überführt Diebe, die 40.000 Euro Schaden verursacht haben

Fahrzeugteile entwendet



Im Zeitraum vom 01. - 03. September 2017 ereigneten sich mehrere Diebstähle auf den Geländen zweier Autohäuser in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land). Über die Auswertung der Tatortspuren konnten zwischenzeitlich zwei Tatverdächtige ermittelt werden.Laut Aussage der Polizei hatten die zunächst unbekannten Täter an mehreren Fahrzeugen, die auf den Parkplätzen im Außenbereich der Autohäuser in der Industriestraße abgestellt waren, Fahrzeugteile im Gesamtwert von fast 20.000 Euro ausgebaut und entwendet. Aufgrund des rabiaten Vorgehens war an den betroffenen Fahrzeugen ein enormer Sachschaden von ebenfalls annähernd 20.000 Euro entstanden.Den Beamten der Spurensicherung bei der Schwabacher Kriminalpolizei gelang es, im Rahmen der Tatortarbeit DNA-Spuren zu sichern. Diese Spuren können zwei Männern im Alter von 28 und 38 Jahren zugeordnet werden, gegen die sich nun die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei richten. Der Aufenthaltsort der beiden Tatverdächtigen ist derzeit allerdings nicht bekannt, so die Polizei.