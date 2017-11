Nürnberg: Familienangehörige mit Messer bedroht - Täter wollte Geld erpressen

Ein 20-Jähriger hat am Sonntag gegen 12.20 Uhr in einem Nürnberger Mehrfamilienhaus Familienangehörige mit einem Messer bedroht. Als Grund nennt die Polizei: Er wollte Geld erpressen.Um seiner Forderung nach dem Geld Nachdruck zu verleihen, zückte der junge Mann ein Messer und bedrohte die Geschädigte. Nachdem schließlich weitere Familienmitglieder zu Hilfe kamen, flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute. Die Opfer des Vorfalls blieben dabei unverletzt.Kurz vor 13 Uhr teilten Zeugen, die das Ganze beobachtet hatten mit, dass dich der Gesuchte in einer S-Bahn befinden soll. Wenig später gelang es Beamten der Bundespolizei den Mann in einem S-Bahn-Zug am Nürnberger Hauptbahnhof festzunehmen.Die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst Mittelfranken durchgeführt - die weiteren Ermittlungen hat die Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Festgenommene am Montag dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen räuberischer Erpressung, eingeleitet.