Nürnberg: Exhibitionist onaniert vor Zivilstreife - Polizistin verletzt

Von Zivilstreife überrascht



Wie die Polizei jetzt mitteilt, konnten Beamten bereits am Freitagabend (22.12.2017) einen mutmaßlichen Exhibitionisten im Stadtteil Mögeldorf festnehmen. Es war nicht der einzige Fall dieser Art in den vergangenen Tagen: Am Samstag belästigte ein Mann Frauen in der Nürnberger U-Bahn Bei dem Vorfall am Freitag wurde zudem eine Polizistin verletzt. Der 41-jährige Mann zeigte sich zunächst in der Mögeldorfer Hauptstraße in schamverletzender Weise und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.Dabei wurde er auch von einer Zivilstreife beobachtet. Als diese sich dem Täter zu erkennen gab, griff er die beiden Beamten unvermittelt an und verletzte eine 30-jährige Polizistin. Der Mann musste mit unmittelbarem Zwang überwältigt werden und wurde anschließend zur Polizeiinspektion gebracht.Da der Tatverdächtige offensichtlich psychisch auffällig war, wurde er im Anschluss an die Festnahme in eine Fachklinik eingeliefert. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung eingeleitet. Die verletzte Polizeibeamtin ist dienstunfähig.