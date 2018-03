Nürnberg: Exhibitionist belästigt Joggerin im Park - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagnachmittag (22.03.2018) entblößte sich im Volkspark Dutzendteich in der Nähe vom Silbersee ein unbekannter Mann vor einer Joggerin.Laut Polizeibericht joggte die junge Frau gegen 17:40 Uhr im Bereich des Sofie-Keeser-Weges. Als sie an einem Spielplatz vorbeilief, kam ein Unbekannter entblößt aus einem Gebüsch und onanierte.Kurz darauf flüchtete er in unbekannte Richtung. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch.Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Täter ist um die 40 Jahre alt, schlank und ungefähr 180 Zentimeter groß. Hinweise an die 0911 2112-3333.