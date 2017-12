Nürnberg: Exhibitionist belästigt Frauen in U-Bahn

Am Samstagnachmittag belästigte ein Exhibitionist in der Nürnberger U-Bahn mehrere Frauen. Das berichtet die Polizei am Dienstag.Kurz nach 15 Uhr stieg der Unbekannte an der Haltestelle "Wöhrder Wiese" in die U 2 ein. Dort holte er sein Geschlechtsteil aus der Hose und begann zu onanieren, während der weibliche Fahrgäste anstarrte.An der Endhaltestelle "Röthenbach" verließ der Mann die U-Bahn und konnte auch nach einer Fahndung nicht mehr gefunden werden.Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß, etwa 30 Jahre alt, schlank, trug abgetragene und ungepflegte Kleidung, eine schwarze Mütze, grüne Jacke, blaue Jeans und blaue Nike-TurnschuheHinweise zu dem Täter bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.