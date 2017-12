Nürnberg: Exhibitionist auf Tauberbrücke - Polizei fahndet mit Hubschrauber

In Nürnberg-Gebersdorf hat am Donnerstagnachmittag auf Höhe der Tauberbrücke ein Exhibitionist eine Frau belästigt. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.Laut Polizei hat sich der Exhibitionist gegen 14.25 Uhr in schamverletzender Weise gegenüber einer Frau gezeigt. Der Mann stand dabei am Ende der Brücke und suchte Blickkontakt zu der Geschädigten, die sich in Richtung Süd-West-Park auf dem Weg zur Arbeit befand.Die alarmierte Polizei ließ mit Hilfe eines Hubschraubers nach dem Mann fahnden, konnte den Unbekannten aber nicht mehr antreffen.Er soll circa 170 Zentimeter groß, dick und zur Tatzeit mit einer langen Hosen und Pullover bekleidet gewesen sein. Näheres ist nicht bekannt.Wer Angaben zur Ergreifung des Mannes machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden. Die Nummer des Hinweistelefons lautet: 0911/2112 3333.