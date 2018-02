Nürnberg: Exhibitionist auf frischer Tat festgenommen

Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen Exhibitionisten in Nürnberg auf frischer Tat festgenommen. Eine Frau begegnete dem Mann laut Polizei gegen 14 Uhr unterhalb der sogenannten Heinemannbrücke am Wöhrder See. Der 54-Jährige zeigte der Frau sein Geschlechtsteil - woraufhin die Geschädigte unverzüglich den Notruf wählte.Die Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost machte sich sofort auf den Weg. Die Beamten nahmen den Beschuldigten noch in der Nähe des Tatortes fest - er stand stark unter Alkoholeinwirkung, wie die Polizei mitteilt.Da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Haftantrag.