Nürnberg: Elektromarkt in Thon brennt - Ursache unklar

Am Mittwochvormittag brach in einem Firmengebäude im Nürnberger Stadtteil Thon ein Feuer aus. Das berichtet die Polizei.Kurz nach 10.15 Uhr teilte eine Streife der Polizei mit, dass es auf dem Dach des Gebäudes in der Kilianstraße brennen soll. Sofort fuhren weitere Streifen, Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatzort.Das Gebäude wurde zwischenzeitlich geräumt, es hielten sich nur wenige Kunden darin auf. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg begann unverzüglich mit den Löscharbeiten. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen gab es keine Verletzten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 50.000 Euro.Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unbekannt. Die Brandfahnder der Kripo Nürnberg wurden von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.Auf Grund des Einsatzes kam es im Bereich der Kilianstraße und des Kleinreuther Weges zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.