Nürnberg: Dreister Spanner gefasst und festgenommen

Wie die Polizei mitteilt, konnte am Samstagmorgen ein Spanner in Nürnberg festgenommen werden.Nachdem einem Angestellten bereits mehrfach ein Mann aufgefallen war, der sich Zutritt zur Damentoilette verschaffte, setzte er ihn kurzerhand fest und rief die Polizei.Die alarmierten Beamten stellten fest, dass der 31-Jährige offensichtlich mit seinem Mobiltelefon unter den Toilettentüren hindurch Bilder von bislang unbekannten Frauen gemacht hatte. Der Mann wurde festgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen eingeleitet.Mögliche Geschädigte Frauen oder Tatzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.