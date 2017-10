Nürnberg: Drei Frauen von Mann sexuell belästigt - Tatverdächtiger festgenommen

Am Dienstag kam es im Stadtteil Schoppershof in Nürnberg zur sexuellen Belästigung von drei jungen Frauen. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahmen im Rahmen der Fahndung einen Tatverdächtigen fest.



Wie die Polizei berichtet, sprach der spätere Tatverdächtige die drei Frauen gegen 00.30 Uhr im Bereich des Leipziger Platzes an. Im Verlauf des Gesprächs wurde der 40 Jahre alte Mann zunehmend aufdringlich. Unter anderem berührte er eine der Frauen unsittlich und versuchte eine andere gegen ihren Willen zu küssen.



Anhand einer vorliegenden Personenbeschreibung konnte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung in der Elbinger Straße feststellen.



Bei der darauffolgenden Personenkontrolle warf der augenscheinlich alkoholisierte 40-Jährige vor den Augen der Beamten zunächst eine geringe Menge Cannabis weg. Anschließend versuchte er wiederholt, sich der Kontrolle zu entziehen, weshalb ihm die Polizeibeamten Handfesseln anlegten. Neben dem Ausstoß von Beleidigungen setzte sich der 40-Jährige gegen seine Festnahme auch körperlich zur Wehr. Er schlug um sich und versuchte außerdem, Polizisten mit einem Kopfstoß zu treffen. Der Tatverdächtige konnte letztlich überwältigt werden, ohne dass einer der Beamten verletzt wurde.



Der aggressive und alkoholisierte Mann wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung, versuchter Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Besitzes von Betäubungsmittels ein.