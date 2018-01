Nürnberg: DJ erfüllt Liedwunsch nicht - Gast wirft ihm Glas ins Gesicht

Ein Unbekannter hat am Samstag mit einem Glas nach dem DJ einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt geworfen. Der 41-Jährige erlitt hierdurch eine Schnittwunde im Gesicht. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei um kurz nach 04.30 Uhr am DJ-Pult der Diskothek in der Vorderen Sterngasse. Ein unbekannter Gast hatte dem 41-jährigen DJ einen Liedwunsch vorgetragen. Als der DJ diesem nicht nachkam, warf der Unbekannte mit einem Glas nach dem DJ und traf ihn im Gesicht. Hierdurch erlitt der 41-Jährige eine Schnittwunde an der Backe, die vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Der Tatverdächtige konnte sich unerkannt aus der Diskothek entfernen. Eine polizeiliche Fahndung im Umfeld der Diskothek verlief ergebnislos.Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen beziehungsweise dem Tatablauf können unter der Rufnummer 0911/2112-6115 an die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gegeben werden.