Nürnberg: Dieb gibt sich als Wasserwerker aus - Zeugen gesucht

Täterbeschreibung



Ein bislang unbekannter Täter gab sich im Stadtteil Steinbühl am Montag als angeblicher Wasserwerker aus. Wie die Polizei berichtet, fehlten nach dem "Besuch" Bargeld und Schmuck.Um die Mittagszeit, gegen 12.50 Uhr, klingelte der Unbekannte an der Wohnungstür eines Anwesens in der Geißlerstraße. Der vermeintliche Handwerker gab vor, die Wasserleitungen aufgrund eines Wasserschadens in der Nachbarschaft überprüfen zu müssen und lenkte die Bewohnerin ab. Währenddessen führte der unbekannte Mann ein Telefongespräch in einer unbekannten Fremdsprache. Dies nutzte offensichtlich ein Mittäter, um unbemerkt Bargeld und Schmuck aus der Wohnung zu entwenden.Der angebliche Wasserwerker kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 40 Jahre, etwa 165 cm, schlank, trug schwarze Kleidung mit weißem Hemdkragen.Zu möglichen Mittätern liegen keine Beschreibungen vor.Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen. Gleichzeitig mahnt sie zur Vorsicht gegenüber angeblichen Wasserwerkern. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0911) 2112-3333.