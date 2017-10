Nürnberg: Beziehungsstreit eskaliert - Polizisten verletzt

Am Montag gegen 13:15 Uhr wurde die Polizei in ein Mehrfamilienhaus in der Haslerstraße gerufen.



Wie die Polizei berichtet, randalierte der spätere Tatverdächtige während eines Beziehungsstreits mit seiner Freundin an der Tür der gemeinsamen Wohnung. Als eine Polizeistreife eintraf, griff der 26-Jährige die Beamten unvermittelt an und ging unter anderem mit Fußtritten auf sie los.



Er konnte überwältigt und festgenommen werden. Ein junger Polizeibeamte und seine Kollegin wurden dabei verletzt. Die Beamtin war aufgrund der erlittenen Verletzung zunächst nicht mehr dienstfähig.



Aufgrund seiner psychischen Verfassung veranlasste die Polizei für den festgenommenen Randalierer im Anschluss eine fachärztlichen Behandlung. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.