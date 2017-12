Fahndung in Nürnberg: Bewaffneter Raubüberfall nahe des Hauptbahnhofs

Vernarbte Gesichtshälfte auffällig



Am Donnerstag (7. Dezember 2017) wurde ein 48-jähriger Mann Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr in der Gleisbühlstraße. Wie die Polizei berichtet, bedrohte ein ca. 25-35 Jahre alter Mann das Opfer mit einem Messer und forderte ihn auf seinen Geldbeutel zu zeigen. Nachdem der 48-Jährige zeigte, dass sich darin kein Geld befand, flüchtete der Unbekannte in Richtung des Bahnhofs.Die Polizei Nürnberg leitete sofort eine Fahndung nach dem Täter ein - ohne Erfolg.Das 48-jährige Opfer beschrieb den Täter wie folgt:- ca. 25-35 Jahre alt- ca. 165-175 cm groß,- hagere Statur- hüftlange Jacke- hellblaue Jeans- auffällige Narben in einer GesichtshälfteDie Kriminalpolizei bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter 0911/2112-3333 entgegen genommen.