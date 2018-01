Nürnberg: Begleiterinnen beleidigt - 22-Jähriger verprügelt 41-Jährigen

Wegen sexuellen Beleidigungen kam es am Sonntagmorgen am Nürnberger Bahnhof zu einer Schlägerei mit wechselseitiger Körperverletzung. Laut Polizei entwickelte sich eine handfeste Schlägerei zwischen zwei Männern, nachdem ein 41-Jähriger die Begleiterinnen eines 22-Jährigen belästigt hatte.



Die Nürnberger Bundespolizei erhielt gegen 00.30 Uhr die Information, dass sich am Bahnsteig 1 eine Person mit stark blutenden Gesichtsverletzungen befinden soll. Sofort erreichte eine Streife den Bahnsteig und traf dort auf einen 41-Jährigen mit einer klaffenden Wunde im Gesicht.



Zeitgleich werteten Beamte die Videoaufzeichnung aus und stellten fest, dass sich der Verletzte und ein jüngerer Mann zuvor gegenseitig mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert hatten. Nach kurzer Fahndung stellten Bundespolizisten den jüngeren Schläger im Hauptbahnhof fest. Dieser gab an, dass der 41-Jährige seine beiden weiblichen Begleiterinnen sexuell beleidigt hatte und er deshalb auf ihn losgegangen sei.



Die Beamten leiteten gegen die beiden Schläger Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Der 41-jährige Ansbacher muss sich zusätzlich wegen Beleidigung verantworten.