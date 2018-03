Nürnberg: Autofahrer steigt aus und schubst Radfahrer auf die Straße - Zeugen gesucht

Wortlos vom Rad geschubst





Schwere Verletzungen





Zeugen werden gesucht



Ein Autofahrer hat einen Radfahrer am Donnerstagmorgen in Nürnberg von seinem Rad auf die Straße geschubst. Der Radfahrer wurde durch den Sturz schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.Am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr war ein 26-Jähriger mit seinem E-Bike in der Fürther Straße Richtung Maximilianstraße unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Kurz vor der Kreuzung überholte den Radfahrer ein älterer VW Polo, dessen Fahrer nur sehr knapp an dem Radfahrer vorbeilenkte. An der nächsten Kreuzung mussten beide Fahrer verkehrsbedingt an der Ampel stehen bleiben - sie hatten rot.Hier nutzte der E-Bike-Fahrer die Chance und sprach den Autofahrer auf sein knappes Überholen an. Als die Ampel dann grün anzeigte, fuhren beide wieder los. Laut Polizei bemerkte der Radfahrer schließlich auf Höhe eines Firmengebäudes den Polo und dessen Fahrer, der plötzlich ausgestiegen war und auf ihn wartete. Als der 26-Jährige auf gleicher Höhe mit dem Autofahrer war, stieß ihn dieser wortlos vom Rad. Dadurch stürzte der Fahrradfahrer auf die Fahrbahn. Mehrere Fahrzeuge mussten in der Folge abbremsen und ausweichen, um zu verhindern, den Gestürzten zu überfahren.Der unbekannte Polo-Fahrer stieg einfach in sein Auto und fuhr davon, wie die Polizei mitteilt. Der Radfahrer verspürte starke Schmerzen und ging zum Arzt, der ihm eine schwere Schulterverletzung diagnostizierte.Vom geflüchteten Autofahrer fehlt bisher jede Spur - die Polizei sucht dringend nach Zeugen. Der Täter wird von der Polizei folgendermaßen beschrieben: Der Fahrer soll Ende 30 und ungefähr 180 cm groß gewesen sein. Er hat eine schlanke Figur, eine ausrasierte Glatze und sprach deutsch.Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem dunklen Sweatshirt.Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen VW Polo älteren Baujahrs gehandelt haben. Er hatte Nürnberger Kennzeichen.Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben beziehungsweise Kraftfahrer, die wegen des am Boden liegenden Radfahrers ausweichen mussten oder andere Personen, die Angaben zum Polo-Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 09 11 6550 - 1530 in Verbindung zu setzen.