Nürnberg: Autofahrer kollidiert mit Straßenbahn und kommt verletzt ins Krankenhaus

Wie die Polizei mitteilt, ist am Dienstagnachmittag in Nürnberg ein Autofahrer mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof fuhr ein 63-Jähriger in Begleitung seiner Ehefrau mit seinem Auto auf der Dianastraße stadteinwärts. Zwischen Löffelholzstraße und Dianaplatz bog der Autofahrer schließlich nach links ab. Dabei kollidierte er mit der laut Polizei parallel zu ihm fahrenden Straßenbahn.Der 63-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Seine Beifahrerin, der Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste der Straßenbahn blieben nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei unverletzt.Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg nahm den Unfall auf. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen im beginnenden Feierabendverkehr. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 10.000 Euro.