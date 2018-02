Nürnberg: Auto kracht in Bäckerei - drei Personen verletzt

Ein Fahrer hat am Montagmorgen im Drive-In eines Bäckereigeschäfts in der Ostendstraße in Nürnberg einen schadensträchtigen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wurden drei Personen verletzt. Wie genau es dazu kam, ist noch unklar.Nach ersten Ermittlungen steht fest, dass der Fahrer zuvor mit einem anderen Auto kollidierte, dessen Fahrer gerade dabei war sich am Verkaufsschalter des Drive-In bedienen zu lassen. Anschließend driftete der Wagen in Folge des Zusammenstoßes in die Fassade des Bäckereigeschäfts. Beide Fahrer wie auch eine Bäckereiangestellte erlitten nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen.Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.