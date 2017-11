Nürnberg: 29-Jähriger verprügelt Taxifahrer und flüchtet

Am Dienstag (28.11.2017) kam es in den frühen Morgenstunden zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines Taxifahrers in der Nürnberger Südstadt. Die Polizei konnte den dringend Tatverdächtigen 29-Jährigen festnehmen.Gegen 03:30 Uhr ließ sich ein zunächst Unbekannter von einem Taxi in die Frankenstraße befördern. Nachdem der 47-jährige Taxifahrer das Fahrtgeld einforderte, griff ihn der auf dem Beifahrersitz befindliche Fahrgast an und schlug ihn.Anschließend stieg der Tatverdächtige aus dem Taxi aus und flüchtete. Nach kurzer Fahndung konnten ihn Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd in Tatortnähe festnehmen.Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die kriminalpolizeiliche Sachbehandlung. Der Tatverdächtige war erheblich alkoholisiert. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von fast drei Promille.Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen räuberischer Erpressung eingeleitet. Das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.