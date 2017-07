Nürnberg: 29-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Am Freitagmorgen (21.07.2017) ereignete sich laut Polizei im Nürnberger Stadtteil Röthenbach ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer verstarb nach Kollision mit einem Pkw.



Gegen 09.30 Uhr fuhr der 29-jährige Motorradfahrer die Ansbacher Straße in Richtung Stein. Auf Höhe der Einmündung zum Parkhaus des Röthenbach Centers stieß er aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen, der nach links in das Parkhaus abbog. Bei dem Zusammenprall mit dem Pkw erlitt der 29-Jährige derart schwere Verletzungen, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen am Unfallort verstarb. Die 78-jährige Fahrerin des VW Golf sowie ihr 90-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.



Das Motorrad wurde total beschädigt. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird vorläufig auf etwa 15.000 Euro beziffert.



Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde in die Ermittlungen zur Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen.



Die Ansbacher Straße in Richtung Stein bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt (bis voraussichtlich 13:00 Uhr). Die Polizei leitet den Verkehr in diese Fahrtrichtung über die Dombühler Straße um. Die Zufahrt zum Parkhaus des Einkaufzentrums ist in diesem Zeitraum ebenfalls nicht möglich.