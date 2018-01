Nürnberg: 23-Jähriger wird von drei Unbekannten geschlagen und getreten

Beschreibung der Täter:

Ein 23-jähriger Mann ist am Mittwochabend (17.01.2018) von drei noch unbekannten Tätern massiv angegangen worden. Das Trio attackierte den Geschädigten vor einem Döner-Imbiss in der Gibitzenhofstraße in Nürnberg und flüchtete dann. Dies berichtet die Polizei.Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war es gegen 20:20 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung unter den Beteiligten gekommen. Was den Streit eskalieren ließ, ist noch unklar.Der 23-Jährige erlitt diverse Prellungen und Risswunden und gab gegenüber den aufnehmenden Beamten an, dass er festgehalten, mit Fäusten geschlagen und bereits am Boden liegend, auch noch getreten wurde.Zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß, mutmaßlich türkisch stämmig und zur Tatzeit teilweise mit Bomberjacken bekleidet.Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, Telefonnummer (0911) 9482-0, hat den Fall übernommen und bittet jeden, der Angaben zur Tat oder Ergreifung der Täter machen kann, sich zu melden.