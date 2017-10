Nürnberg: 19-Jähriger tritt auf Opfer ein - Mordkommission ermittelt

Tritte gegen den Kopf



Am 24.10.2017 kam es zwischen zwei Männern im Nürnberger Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung. Wie die Polizei mitteilt, musste ein 48-Jähriger mit Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Mordkommission der Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer kurz nach 2.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache an einem Bahngleis des Nürnberger Hauptbahnhofs in Streit. In dessen Verlauf schlug ein 19-Jähriger mehrfach auf den 48-Jährigen ein.Auch als der Mann bereits am Boden lag, soll der Beschuldigte mehrere Tritte gegen den Kopf ausgeführt haben. Die Polizei wurde verständigt und nahm den 19-Jährigen widerstandslos fest, sein opfer musste ins Krankenhaus gefahren werden.Die Nürnberger Mordkommission übernahm wegen des Verdachts des versuchten Totschlags die Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Beschuldigte am Mittwoch zur Prüfung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg vorgeführt.