Nürnberg: 18-Jährige auf Gehweg von Auto erfasst - Fahrer flüchtet

Zeugen gesucht





Ein bislang unbekannter Autofahrer setzte am Dienstag seine Fahrt fort, obwohl er bei einem Verkehrsunfall in der Nürnberger Südstadt eine Fußgängerin verletzte.Wie die Polizei berichtet, war er schon zuvor in Schlangenlinien unterwegs.Gegen 13.00 Uhr fuhr der Unbekannte in der Allersberger Straße mit seinem Auto in Richtung Frankenstraße. Kurz nach der Einmündung zum Posthof geriet er mit seinem Wagen nach rechts auf den Gehweg und fuhr dort eine 18-jährige Fußgängerin an. Trotz des Unfalls setzte der Mann seine Fahrt fort. Die junge Frau musste aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.Personenbeschreibung des Fahrers: Etwa 60 - 70 Jahre alt, kurzes helles/weißes Haar, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit schwarzer Schildkappe, schwarzer Sonnenbrille und dunklem Mantel.Nach ersten Zeugenangaben soll es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen blauen Kombi der Marke BMW mit Schwabacher Kennzeichen (Kürzel: SC) gehandelt haben. Außerdem soll das Kennzeichen die Ziffernfolge 66 enthalten. Möglicherweise ist das Fahrzeug infolge des Unfalls an der Fahrzeugfront oder an den beiden rechten Rädern beschädigt.Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Unfallfahrers machen können, unter der Rufnummer 0911 6583-1530 melden.