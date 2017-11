Zeugenaufruf: Neue Informationen zum Messerangriff auf 17-Jährigen in Nürnberg

Ein Jugendlicher ist am vergangenen späten Dienstagabend von Unbekannten im Nürnberger Südstadtpark angegriffen und verletzt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der 17-Jährige ging alleine gegen 23:50 Uhr durch den Südstadtpark und wurde dort von einer Personengruppe, bestehend aus sechs Männern und zwei Frauen, angesprochen.





Einer der Männ er greift den Jugendlichen im Nürnberger Südstadtpark an

Das Gespräch entwickelte sich zu einer verbalen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein Mann aus der Gruppe ein Messer zog und versuchte, auf den Jugendlichen einzustechen. Dieser konnte dem Angriff ausweichen, wurde jedoch an der Hand verletzt. Der 17-Jährige hielt den Angreifer zunächst fest, wurde aber dann von mehreren anderen Personen der Gruppe zu Boden gebracht, getreten und geschlagen.





Der 17-jährige flieht

Mehrere bislang unbekannte Personen kamen dem jungen Mann zu Hilfe, der daraufhin zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof flüchtete.

Einige Männer der Gruppe verfolgten ihn für kurze Zeit, entfernten sich aber, als der 17-Jährige den Hauptbahnhof erreichte.

Nachdem der Jugendliche vor Ort die Polizei verständigte, wurden sofortige Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Rahmen dieser war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Tatverdächtigen konnten bisher dennoch nicht gefunden werden.

Der 17-Jährige wurde mit einer Schnittverletzung am Arm in ein Krankenhaus verbracht.





Polizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise

Nun liegt den Ermittlern eine detaillierte Personenbeschreibung vor. Der Mann wird wie folgt beschrieben:



Circa 28 Jahre alt, um die 170 cm groß, auffälliger Bierbauch, arabisches Aussehen, unrasiert, kurze, schwarze, an der Seite kahl rasierte Haare. Er trug eine blaue Jeanshose mit vorne von den Knien aufwärts verlaufender weißer Farbgebung, ein graues T-Shirt mit blauer Aufschrift und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Der Mann roch erheblich nach Alkohol und dürfte nach dem Vorfall stark blutverschmiert gewesen sein.



Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Es wird dringend nach Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen machen können.



Diese werden aufgefordert, sich unter der Telefonnummer 091194820 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.