Nürnberg: 13-Jähriger schießt mit Luftgewehr vom Balkon

Am Samstagnachmittag (22.Juli) kam es wegen Schüssen von einem Balkon zu einem Polizeieinsatz im Stadtteil Hohe Marter in Nürnberg. Ein 13 Jahre alter Junge hatte auf umliegende Verkehrsschilder geschossen.



Gegen 14.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, weil er beobachten konnte, wie ein Junge in der Friesenstraße vom Balkon eines Mehrfamilienhaueses Schüsse aus einem Gewehr abgab.



Einsatzkräfte der Polizei konnten den Schützen ausfindig machen. Es handelte sich um einen 13-Jährigen, der mit einem Federdruckgewehr vom Balkon der Wohnung aus auf Verkehrsschilder geschossen hatte. An zwei Verkehrszeichen konnten die Polizeibeamten passende Beschädigungen feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.





Mehrere Waffen im Haus



Auf Befragung gab der Vater des Jungen zu, weitere Waffen zu besitzen. Die Polizeibeamten fanden in der Folge mehrere Schreckschusspistolen, eine Farbmarkierungswaffe, diverse Waffenzubehörteile, Munition sowie ein verbotenes Springmesser in der Wohnung.



Das von dem Jungen benutzte Federdruckgewehr samt Munition wurde sichergestellt. Ebenso das Springmesser. Gegen den 38 Jahre alten Vater wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Zudem werden die übrigen aufgefundenen Gegenstände nun einer waffenrechtlichen Überprüfung unterzogen.