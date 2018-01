Nötigung: Junge Frauen in U-Bahn Nürnberg bedrängt - Polizei sucht Zeugen

In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages (01.01.2018) bedrängte ein bislang unbekannter Mann zwei junge Frauen in einer U-Bahn-Station in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen dieses Vorfalls.

Die beiden 19-jährigen Frauen begaben sich um kurz nach 04:30 Uhr in den U-Bahn-Verteiler an der Lorenzkirche, um mit der U-Bahn-Linie U1 in Richtung Fürth zu fahren. Während der Wartezeit auf dem Bahnsteig wurden sie von dem unbekannten Täter angegangen. Der offensichtlich alkoholisierte Mann begann zunächst, die beiden jungen Frauen fortwährend aggressiv in deutscher und englischer Sprache anzuschreien.



Als sie sich entfernen wollten, wurde der Unbekannte sogar handgreiflich. Er stellte den Frauen weiter nach und drückte sie hierbei nacheinander derart kraftvoll an die Wand, dass er eine der beiden Frauen an der Schulter verletzte. Erst als weitere Personen, die sich auf dem Bahnsteig in Fahrtrichtung Langwasser aufhielten, eingriffen, gelang es den beiden Frauen, mit der U-Bahn in Richtung Langwasser davonzufahren.





Die Polizei bittet um Hinweise



Die Täterbeschreibung der Polizei lautet wie folgt: Ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, sportlich schlanke Figur, heller Teint, kurze braune Haare, volle Lippen. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Jacke, grauen Jeans und einem Hemd.



Die Gründe für den Übergriff des unbekannten Mannes sind unklar. Derzeit ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Nötigung. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach weiteren Zeugen des Vorfalls und bitten um Hinweise zur Identität des Täters. Außerdem bitten die Beamten darum, dass sich die bislang unbekannten Zeugen, die auf dem Bahnsteig in die Situation eingriffen, mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in Verbindung setzen. Entsprechende Hinweise werden unter der Rufnummer 0911/2112-6115 entgegengenommen.