Neujahr auf der Nürnberger Polizeiwache: Rentner pinkelt in die Ecke und raucht

Rentner uriniert in Polizeiwache:



Hausfriedensbruch und Reinigungsrechnung



Ein 60-Jähriger Mann betrat am Neujahrsmorgen (1. Januar 2018) den Empfangsbereich der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte und zündete sich eine Zigarette an. Beamte wurden darauf aufmerksam und forderten den Rentner mehrmals auf, die Zigarette aus zu machen: Der 60-Jährige rauchte weiter und ignorierte die Anweisung.Kurze Zeit später pinkelte der Mann in die Ecke des Empfangsbereichs. Als dies auffiel, wurde er erneut aufgefordert es zu unterlassen und die Wache zu verlassen. Nur durch eindringliche Überredungsversuche verließ der Mann schließlich das Gebäude.Der Rentner hat nun Ermittlungen wegen Hausfriedensbruches am Hals. Zusätzlich muss er die Rechnung der Reinigungsfirma bezahlen.