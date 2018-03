Neues Spielgerät im Annapark

Der Spielplatz im Annapark am Ritter-von-Schuh-Platz bekommt ein neues Spielgerät. Der Drehteller mit Fallschutz wird am Mittwoch, 21. März 2018, vom Bauzaun befreit. Um 15 Uhr übergeben Mitarbeiterinnen des Jugendamts und des Servicebetriebs Öffentlicher Raum sowie Vertreter des Rotary Clubs Nürnberg Kaiserburg ? Stadtteilpate in Galgenhof-Steinbühl ? das Spielgerät an die künftigen Nutzerinnen und Nutzer.

Auf einer Kinderversammlung im September 2016 hatten sich die anwesenden Mädchen und Jungen für den Annapark unter anderem Spielgeräte gewünscht, die auch für ältere Kinder interessant sind. Zur Finanzierung der Kosten für den neuen Drehteller von 8 300 Euro hat der Rotary Club Nürnberg-Kaiserburg über das städtische Programm ?Aus 1 mach 3? eine Spende von rund 2 750 Euro bereitgestellt. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg