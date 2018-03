Neue Broschüre zu Bauprojekten 2018 liegt vor

Nürnberg ist als Immobilien- und Investmentstandort hoch attraktiv, das bestätigen alle immobilienwirtschaftlichen Kennziffern. Das zeigt sich aber auch an den spannenden und innovativen Bau- und Investitionsprojekten, die in Nürnberg gerade realisiert werden. 21 dieser Projektentwicklungen werden in der aktuellen Auflage der ?Baustelle Zukunft? vorgestellt und geben einen Einblick in die Vielfältigkeit des Marktgeschehens.

Ob innovative Bürogebäude, moderne Produktionshallen, attraktive Wohnflächen oder zukunftsweisende Quartiersentwicklungen ? in Nürnberg wird in allen Bereichen kräftig gebaut und investiert. Das ist auch notwendig, denn die Nachfrage nach Immobilien in Nürnberg ist groß und übersteigt das Angebot bei Weitem. Hierzu sagt Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas: ?Die starke Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeobjekten in Nürnberg ist der beste Beweis für die Attraktivität Nürnbergs als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Erfreulich ist, dass trotz des hohen Bedarfs an kurzfristig verfügbaren Flächen in Nürnberg interessante und qualitativ hochwertige Objekte entstehen, die den Standort Nürnberg nachhaltig stärken.?

Die vorgestellten Projekte werden das Stadtbild weiter positiv prägen. So wird mit der Revitalisierung des Augustinerhof-Areals, das neben weiteren Nutzungen eine Dependance des Deutschen Museums beherbergen soll, ein neuer Anziehungspunkt inmitten der historischen Altstadt entstehen. Weitere herausragende Projekte sind beispielsweise die Entwicklung des ?Luitpoldviertels? auf dem Areal zwischen Regensburger Straße, Scharrer- und Hainstraße oder der ?Seetor City Campus? gegenüber dem Turm der Nürnberger Versicherung an der Ostendstraße. Hier werden nicht nur jeweils einzelne Objekte, sondern ganze Quartiere als neuer Lebens-, Wohn- und Arbeitsraum realisiert.

Die Broschüre ?Baustelle Zukunft ? Bauprojekte 2018? ist bei der Wirtschaftsförderung Nürnberg erhältlich, Theresienstraße 9, 4. Stock, Telefon 09 11 / 2 31-29 98, E-Mail wirtschaft@stadt.nuernberg.de. Die Abgabe von Einzelexemplaren erfolgt kostenfrei. Bei Bestellung größerer Mengen wird eine Schutzgebühr in Höhe von 2,50 Euro pro Stück berechnet.

Die Broschüre kann kostenfrei abgerufen werden unter www.nuernberg.de/imperia/md/wirtschaft/dokumente/publikationen/baustelle_zukunft_2018_web.pdf. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg