Nach Tumulten bei Nürnberger Berufsschule - Fahndung nach Flaschenwerferin

Wie bereits berichtet, kam es am 31.05.2017 am Berliner Platz in Nürnberg zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen und der Polizei. Hintergrund war die damals bevorstehende Abschiebung eines Asylbewerbers.Im Rahmen der Ermittlungen gegen mehrere unbekannte Täter wertete die Polizei Videomaterial von den Ereignissen aus. Dies führte die Beamten zu Bildern von einer Frau, die nach bisher vorliegenden Erkenntnissen dringend tatverdächtig ist, bei der Auseinandersetzung eine Wasserflasche an den Kopf eines Polizeibeamten geworfen zu haben. Der Beamte wurde verletzt, blieb aber dienstfähig. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde nun eine Öffentlichkeitsfahndung nach der Frau angeordnet.Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.