Nach Haftentlassung: Betrunkener randaliert und entblößt sich im Nürnberger Hauptbahnhof

Am Mittwoch (10. Januar 2018) randalierte ein 53-Jähriger im Nürnberger Hauptbahnhof: Wie die Polizei berichtet, lief der Mann am Nachmittag betrunken, lautschreiend und wild gestikulierend durch die Halle des Bahnhofs. Als er in einen Verbrauchermarkt gehen wollte, untersagte ihm das Security-Personal des Ladens den Zutritt. Es folgte eine Auseinandersetzung: Dabei öffnete der 53-Jährige seine Hose und entblößte sich in der Öffentlichkeit.Alarmierte Beamte versuchten den Randalierenden zu beruhigen, was zunächst nicht gelang. Schließlich wurde er überwältigt und festgenommen. Nach Überprüfung seiner Daten, fiel den Polizisten auf, dass er erst am selben Tag aus der Haft entlassen worden war. Der Mann verweigerte einen Alkoholtest und kam in einer Zelle. Darin randalierte er weiter und beschädigte die Gegensprechanlage.Nach einigen Stunden hatte sich der Obdachlose beruhigt und wurde entlassen: Er hat nun ein Ermittlungsverfahren der Bundespolizei am Hals.