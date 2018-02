N2025: Werkstattgespräch

Nürnbergs Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 tritt in die heiße Phase ein: Das Bewerbungsbuch muss in rund einem Jahr bei der Jury abgegeben werden. Am Freitag, 9. Februar 2018, um 17 Uhr geben Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly, Kulturreferentin Prof. Dr. Julia Lehner und der Leiter des Bewerbungsbüros, Prof. Dr. Hans-Joachim Wagner, bei einem Werkstattgespräch einen Überblick über den zurückgelegten Weg und blicken auf den weiteren Fortgang der Bewerbung. Der Eintritt zur Podiumsdiskussion im Theatercafé in der Tafelhalle, Äußere Sulzbacher Straße 62, ist frei.

Den Einstieg in den Abend gestaltet der Poetry-Slammer Felix Kaden. Nach der Podiumsdiskussion, moderiert von Corinna Mielke vom Bayerischen Rundfunk, hat das Publikum die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und wenige Tage später online abrufbar sein.

Mit der Verabschiedung der Kulturstrategie im Stadtrat am 31. Januar 2018 ist eine wichtige Grundlage für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas gelegt. Noch bis Ende Februar läuft zudem die Mitmach-Aktion ?Kulturhauptfragen? bei der alle Bürgerinnen und Bürger auf Postkarten und im Internet dazu aufgerufen sind, ihre Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft Nürnbergs mitzuteilen. jos

Weitere Informationen: www.n2025.de

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg