N2025: ?Let?s Talk? mit Ulrich Fuchs

Wie der Titel ?Kulturhauptstadt Europas? zur nachhaltigen Entwicklung einer Stadt beitragen kann, erklärt Ulrich Fuchs am Donnerstag, 8. März 2018, um 19.30 Uhr im Künstlerhaus im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, 2. Obergeschoss, Glasbau. Der Gast der Reihe ?Let?s Talk? gibt außerdem Einblicke in die Entwicklung der Städte Marseille und Linz, die beide Kulturhauptstadt waren. An der Diskussion, die Corinna Mielke vom Bayerischen Rundfunk moderiert, nimmt auch der Leiter des Nürnberger Bewerbungsbüros, Hans-Joachim Wagner, teil. Der Eintritt ist frei.

Derzeit ist Ulrich Fuchs Mitglied und Vorsitzender der Jury der Europäischen Kommission zur Auswahl, Begleitung und Evaluierung aktueller und künftiger europäischer Kulturhauptstädte. Von 2005 bis 2010 war er stellvertretender Intendant und Programmdirektor der Europäischen Kulturhauptstadt Linz 2009. Von 2010 bis 2014 übernahm Ulrich Fuchs die gleiche Funktion für Marseille-Provence 2013. jos

