Mysteriöse Verbrechen in Nürnberg und Fürth: Ungelöste Fälle bei Aktenzeichen XY

Überfall in Fürth Eigenes Heim







Vermisste Frau aus Nürnberg Fischbach





Am kommenden Mittwoch, dem 13.12.2017, werden in der Sendung Aktenzeichen "XY ...ungelöst" zwei Fälle veröffentlicht, die von der Kripo Nürnberg bzw. Fürth seit längerer Zeit bearbeitet werden. Für Hinweise werden eigens dafür eingerichtete Zuschauertelefone geschaltet.Die Kripo Fürth bearbeitet seit dem 02.11.2016 den Überfall auf zwei Frauen im Fürther Stadtteil Eigenes Heim . Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen sprachen zwei Unbekannte an der Wohnung der Frauen im Finkenschlag gegen 16:30 Uhr vor und erhielten unter einem Vorwand auch Zugang.Nach Angaben der Geschädigten wurden sie plötzlich überwältigt, gefesselt und in einem Nebenraum eingesperrt. Unter Gewaltandrohung sollen die Täter anschließend die Herausgabe eines Safeschlüssels erpresst haben. Als dieser übergeben worden war, stahlen die Täter aus dem Tresor einen größeren Geldbetrag. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Als sich die Frauen befreit hatten, verständigten sie die Polizei.Bisher durchgeführte Ermittlungen sowie Phantombildveröffentlichungen blieben leider ohne Erfolg.Seit 18.11.2013 wird in Nürnberg die zur Tatzeit 49-jährige Heidi D. aus dem Stadtteil Fischbach vermisst. Die Vermisstenstelle der Nürnberger Kriminalpolizei hat bisher keinerlei Anhaltspunkte ermitteln können, die das Verschwinden der Frau erklären könnten.Beide Fälle werden in Form eines Filmbeitrages der Öffentlichkeit präsentiert. Dazu wurden folgende Hinweistelefonnummern geschaltet, die während der Sendung (20:15 Uhr bis 21:45 Uhr) mit Kriminalbeamten besetzt sind:Kripo Fürth: 0800 - 1999 200Kripo Nürnberg: 0800 - 77 66 310Außerdem können jederzeit Hinweise an alle Polizeidienststellen Bayerns sowie den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333 gegeben werden. Wir weisen außerdem darauf hin, dass auch unter der Nummer der Sendung "Aktenzeichen XY ...ungelöst" Hinweise gegeben werden können.