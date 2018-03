?Musikschule Total? und Instrumente ausprobieren

Die Musikschule Nürnberg lädt alle Interessierten von Montag, 16. April, bis Samstag, 28. April 2018, zu ?Musikschule Total? in die Kulturwerkstatt Auf AEG in der Fürther Straße 244 d ein. Zwei Wochen lang finden Konzerte und Veranstaltungen aus den verschiedenen Fachbereichen, ein Workshop und ein Tag der offenen Tür statt. Den Auftakt zur kostenfreien Konzertreihe geben die Lehrkräfte der Musikschule Nürnberg am Montag, 16. April 2018, um 19 Uhr mit musikalischen Highlights.

Für Kinder von 4 bis 8 Jahren gibt es am Samstag, 21. April 2018, von 10 bis 13 Uhr einen ganz besonderen Workshop zum Thema Malerei, Musik und Tanz mit der Actionpainting-Künstlerin Sabine Schwarz. Die Kinder gestalten Kunstwerke und setzen diese auch musikalisch ins Bild. Der Workshop für maximal 20 Kinder ist kostenfrei. Die Materialgebühr beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an musikschule.nuernberg@stadt.nuernberg.de.

Am Samstag, 28. April 2018, von 11 bis 15 Uhr gibt es die Möglichkeit, beim Tag der offenen Tür Instrumente auszuprobieren, die Lehrkräfte und die Räumlichkeiten kennenzulernen und sich über die Musikschule Nürnberg umfassend zu informieren.

Weitere Informationen und alle Veranstaltungen sind unter www.musikschule.nuernberg.de zu finden. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg