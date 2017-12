Mittelfranken: Trotz winterlicher Straßen 16.000 Autos zu schnell unterwegs

Bei Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrspolizei Nürnberg wurden am vergangenen Wochenende im Zeitraum von Freitag bis Sonntag fast 16000 Fahrzeuge gemessen.



Wie die Polizei berichtet, waren trotz teilweise winterlicher Straßenverhältnisse 291 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. 198 davon müssen ein Verwarnungsgeld von bis zu 35 Euro bezahlen, auf die restlichen 91 kommen Bußgeldbescheide und ein bis zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister zu. Die fünf Schnellsten erwartet zusätzlich ein Fahrverbot von einem Monat.





Fast 50 Stundenkilometer zu schnell

Spitzenreiter war am Sonntagvormittag ein Autofahrer auf dem Frankenschnellweg, Richtung Eibach. Dieses Auto wurde bei zulässigen 80 Kilometer pro Stunde mit 129 Stundenkilometern gemessen. Dafür wird der Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro bezahlen und den Führerschein für einen Monat abgeben müssen. Das Punktekonto des Mannes in Flensburg wird um zwei Zähler anwachsen.





Unfall wegen zu hoher Geschwindigkeit und Sommerreifen



Am Sonntagnachmittag kam in der Rothenburger Straße auf schneeglatter Fahrbahn der Fahrer eines Opel-Astra ins Rutschen und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Neben nicht angepasster Geschwindigkeit kommt hier noch erschwerend hinzu, dass das Fahrzeug lediglich mit Sommerreifen ausgerüstet war. Den Unfallverursacher erwartet ein Bußgeld in Höhe von 205 Euro und ein Punkt in Flensburg.