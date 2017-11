Mittelfranken: Schlepper setzen dutzende Flüchtlinge auf A6 aus

In Zirndorfer Aufnahmestelle untergebracht



Schleuser haben am Dienstag (14. November 2017) auf der Autobahn 6 bei Altdorf (Nürnberger Land) 25 Flüchtlinge ausgesetzt. Die Polizei Mittelfranken erhielt gegen 5 Uhr eine Mitteilung, dass sich auf einem Autobahnparkplatz zwischen den Anschlussstellen Alfeld und Altdorf-Leinburg zahlreiche Personen aufhalten sollen.Alarmierte Polizeistreifen der Verkehrspolizei Feucht stellten am Parkplatz 13 Personen fest. Anschließend fand eine großräumige Suche per Hubschrauber statt. Insbesondere ein angrenzendes Waldgebiet wurde abgesucht, wo weitere 12 Personen gefunden werden konnten.Die 12 Erwachsenen und 13 Kinder im Alter von ein bis sieben Jahren blieben unverletzt. Sie wurden in die Zirndorfer Aufnahmestelle für Flüchtlinge gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.Am frühen Dienstagmorgen waren Beamte nach einem Notruf auf einem Parkplatz zunächst auf 13 Menschen gestoßen, die vermutlich aus dem Irak oder Iran stammen.Nach ersten Befragungen der Beamten wurden die Flüchtlinge zwischen 3 und 5 Uhr nachts auf dem Parkplatz ausgesetzt. Wie die Polizei berichtet, soll der Sattelschlepper von zwei türkischstämmigen Männern gefahren worden sein. Das Fahrzeug, mit möglicherweise türkischer Zulassung soll rot oder weiß gewesen sein.Laut den Beamten ergaben sich Hinweise, dass der Sattelschlepper im Bereich Waidhaus ins Bundesgebiet eingereist sei.Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas gesehen oder bemerkt haben, können sachdienliche Hinweise bei der Polizei abgeben. Diese werden unter 0911 / 2112 - 3332 entgegen genommen.