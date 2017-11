Mittelfranken: Mann zeigt Unfallflucht an - und wird selbst angezeigt

Ein 57-jähriger Nürnberger erstattete am Mittwochvormittag Anzeige bei der Nürnberger Verkehrspolizei. Er brachte eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige, so das Polizeipräsidium Mittelfranken. Sein Auto sei am Vortag angefahren worden.Während des Gesprächs fiel den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch auf, woraufhin ein entsprechender Test durchgeführt wurde. Dieser ergab: 1,8 Promille.Weil der Mann zur Polizei mit seinem beschädigten Fahrzeug vorgefahren war, ordneten die Beamten außerdem eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins an. Dabei legte der Beschuldigte eine ausländische Fahrerlaubnis vor. Im weiteren Verlauf ergab sich schließlich der Verdacht, dass diese Fahrerlaubnis keine Gültigkeit für Deutschland hat.Wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer und des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis wurde Anzeige gegen den 57-Jährigen erstattet. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei wegen der angezeigten Unfallflucht dauern noch an.