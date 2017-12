Mittelfranken: Mann schießt mit Pfeilen auf Pferde - mehrere Tiere verletzt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Mann mit einer Armbrust beziehungsweise einem Bogen mehrere Schüsse auf Pferde in einer Koppel im Bereich Lindelburg abgegeben. Durch die Pfeile wurden mehrere Tiere verletzt. Sie mussten von einem Tierarzt behandelt werden.Umfangreiche Ermittlungen der Polizei Altdorf führten zu einem Tatverdächtigen aus dem südlichen Landkreis, der mit der Tat in Verbindung gebracht werden konnte.Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld des Pferdehofes gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Altdorf in Verbindung zu setzen.Sie erreichen die Polizeiinspektion Altdorf unter der Telefonnummer 09187/9500-52.