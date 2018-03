Mittelfranken: Jugendlicher (17) schlägt Tür zu Gasstätte ein - Polizei ermittelt gegen den Wirt

In der Schwabacher Innenstadt schlug ein 17-Jähriger in den frühen Morgenstunden die Eingangstür einer Gaststätte ein.Laut Polizeibericht schloss die Gaststätte um Mitternacht. Der junge Mann, der davor dort Gast war, schien damit nicht ganz einverstanden zu sein. Gegen 0:30 Uhr heute Morgen schlug er dann die Eingangstür ein.Der Betrunkene hatte 2,24 Promille und wurde von der Polizei Schwabach an seinen Vater übergeben. Den 17-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Schaden an der Tür liegt bei etwa 2500 Euro.Da der Jugendliche aber vor der Tat selbst Gast in der Gaststätte war, ermittelt die Polizei nun gegen den Wirt wegen Verstößen nach dem Gaststättengesetz beziehungsweise dem Jugendschutzgesetz.