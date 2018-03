Mittelfranken: 34-Jähriger nach Streit auf offener Straße erstochen

Tödliche Verletzungen mit Messer



Am Freitagnachmittag hat es einen blutigen Streit im mittelfränkischen Schwabach gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ist bei dem Streit zwischen zwei Männern einer tödlich verletzt worden.Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerieten gegen 16.20 Uhr zwei 34-jährige Männer im Schwabacher Stadtteil Eichwasen auf offener Straße in einen Streit. Während dieser Auseinandersetzung in der Franz-Xaver-Schuster-Straße wurde einer der beiden Männer mit einem Messer so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb.Der Tatverdächtige ließ sich laut Polizei noch am Tatort widerstandslos festnehmen. Er wurde mit zur Polizei genommen. Die Schwabacher Kripo ermittelt jetzt zu den Hintergründen der Tat.