Mit drei Promille: Frau im Regionalexpress nach Nürnberg sexuell belästigt

Ein 57-jähriger Deutscher steht im Verdacht, in einem Regionalexpress eine Frau sexuell belästigt zu haben. Der betrunkene Mann wurde nach Ankunft des Zuges im Nürnberger Hauptbahnhof durch die Bundespolizei festgenommen.Die Einsatzzentrale der Polizei informierte am Samstag (6. Januar) gegen 18:15 Uhr die Bundespolizei darüber, dass ein Mann während der Zugfahrt von Bayreuth nach Nürnberg eine Reisende sexuell belästigt haben soll. Als der Zug kurze Zeit später im Nürnberger Hauptbahnhof eintraf, konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Nach Angaben der Geschädigten hatte sie der Mann zunächst angepöbelt und dann unsittlich am Oberschenkel berührt. Auf die Situation aufmerksam geworden, eilte ein 39-jähriger Reisender der Frau zu Hilfe. Bei dem Gerangel mit dem Betrunkenen wurde seine Jacke beschädigt. Durch sein Einschreiten konnte er aber weitere Übergriffe gegen die 43-Jährige verhindern. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille bei dem 57-Jährigen.Die Beamten leiteten gegen den Deutschen ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und Sachbeschädigung ein.