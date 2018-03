Menschenrechtsbüro präsentiert ?WG der Ahnungslosen?

Mit der Inszenierung ?WG der Ahnungslosen? der Theatergruppe ?Auf die Zwölf? präsentiert das Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg ein Theaterstück, in dem das Thema Rechtspopulismus aufgegriffen wird. Premiere ist am Freitag, 16. März 2018, um 19.30 im Großen Saal der Kulturwerkstatt Auf AEG, Fürther Straße 244d. Am gleichen Tag, bereits um 9.30 Uhr gibt es für Schulklassen eine Vorpremiere mit anschließender Diskussion mit einem Aussteiger aus der rechten Szene. Die Aufführung findet zu den Wochen gegen Rassismus in Kooperation mit dem Kulturbüro Muggenhof statt.

Die junge Theatergruppe ?Auf die Zwölf? besteht aus zehn ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Städtischen Wirtschaftsschule mit Wurzeln in sechs verschiedenen Ländern. Sie wurden 2017 für ihr Stück ?Ins Herz? mit dem Mosaik Jugendpreis der Städte München und Nürnberg ausgezeichnet. Die Jugendlichen beleuchten in ihrem neuen Stück ?WG der Ahnungslosen? von Dieter Schneider, Autor, Regisseur und Theaterlehrer an der Wirtschaftsschule, das Thema Rechtspopulismus sowohl aus Sicht der Aktivisten als auch aus der Perspektive unkritischer Gefolgsleute. Durch teilweise groteske Gestaltung wird deutlich, wozu das Festhalten an Vorurteilen und Stereotype führen kann.

Die Premiere findet im Vorfeld der Preisverleihung des Mosaik Jugendpreises ? mit Vielfalt gegen Rassismus statt. Der Preis wird im Gedenken an die NSU-Opfer an Jugendliche oder junge Erwachsene verliehen, die sich mit ihren Projekten gegen Rassismus und Diskriminierung engagieren. Die Auszeichnung wird jedes Jahr am Internationalen Tag gegen Rassismus, dem 21. März, von den beiden Städten Nürnberg und München im Gedenken an die bayerischen Mordopfer verliehen ? in diesem Jahr in München.

Karten für das Theaterstück gibt es im Vorverkauf in der Kulturinformation, Königstraße 93, und allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen für 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Die Karten für die Schulveranstaltung kosten 4 Euro, dazu ist eine Anmeldung beim Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg unter Telefon 09 11 / 2 31-50 15 nötig. alf



Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg